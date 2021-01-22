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أخبار العالم

إقفال سوق سمك صيدا في لبنان بسبب مخالفة قرار الإغلاق

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:35 ص
اقفال سوق السمك بصيدا
اقفال سوق السمك بصيدا
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أمينة الدسوقي
قامت السلطات الأمنية فى لبنان بفضّ التجمعات وإقفال سوق السمك في صيدا لمخالفته وزائريه لقرار التعبئة وذلك وفقا لما نشره ليبانون ديبايت.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ترأس اجتماعًا للجنة الوزارية المكلّفة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، والتى ناقشت نتائج الإقفال العام والمستمر حتى 25 يناير 2021 ومدى الالتزام في مختلف المناطق، ونوّهت بتجاوب اللبنانيين مع الإجراءات التي تمّ تطبيقها، وكذلك بحثت في معطيات انتشار وباء كورونا وعدد الإصابات، وقدرة المستشفيات على استيعاب الإصابات في العناية المركّزة، فضلًا عن ارتفاع عدد الوفيات وما تعطيه من مؤشرات صعبة تحتاج إلى تمديد الإقفال العام والتشدد في تطبيق الإجراءات في مختلف المناطق، بالتزامن مع الاستمرار برفع عدد الأسرّة في العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة.  
 
وقررت اللجنة الوزارية تمديد الإقفال العام لمدة أسبوعين إضافيين لغاية صباح 8 فبراير 2021، وفق ذات الشروط المعمول بها حاليًا.  
 
وكررّ الرئيس دياب الطلب من وزير الصحة الإسراع في وضع خطة اللقاح، وخطة ما بعد الإغلاق، و خطة مواجهة السلالات الجديدة من كورونا، ورفعهم إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتهم مع اللجنة الوزارية. 

ووعد وزير الصحة بإنجازهم ورفعهم إلى رئيس الحكومة يوم السبت المقبل. 

كما ناشدت اللجنة جميع المواطنين والمقيمين الاستمرار بالالتزام بالإجراءات المتخذة بهدف الحدّ من انتشار الوباء وحماية المجتمع والمواطنين من مخاطر هذا الوباء. وطلبت اللجنة من الأجهزة العسكرية والأمنية مواصلة التشدّد بتطبيق الإقفال العام. 

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