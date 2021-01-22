محمد حليم: الأهلي قادر على تخطى الدحيل.. ومواجهة بايرن ميونيخ للشهرة فقط

أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن النادي الاهلي قادر على تخطي عقبة نظيره فريق الدحيل القطرى فى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر مطلع الشهر المقبل.





ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الدحيل القطرى يوم ٤ فبراير المقبل فى افتتاحية مونديال الأندية.





قال محمد حليم لـ صدى البلد: مواجهات صعبة جدا يشهدها مونديال الأندية فى ظل تعثر الاهلي فى مباراتين بالدورى الممتاز وعدم إحراز أهداف.





وأوضح أن المواجهات العربية العربية دوما تكون خارج التوقعات، ويرى مواجهة الدحيل القطري صعبة جدا، ولكن الأهلى قادر على تخطى المنافس ومواجهة بايرن ميونيخ فى المونديال.





وأضاف: وصول الاهلي إلى المركز الثالث من قبل وتكرار الانجاز السابق صعب جدا ولن يستطيع تخطى بايرن ميونيخ.





وشدد على أن مباراة الأهلي أمام بايرن ميونيخ سوف تكون للشهرة للنادى الاهلي وتقديم مردود قوى للكرة المصرية والعربية والإفريقية أمام البافارى عملاق أوروبا.





وطالب محمد حليم الجهاز الفنى النادي الاهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بالبحث عن مصادر للتهديف قبل التوجه والمشاركة فى المونديال.



