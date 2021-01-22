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أخبار العالم

استطلاع: حزب الليكود يحصد 31 مقعدا في انتخابات الكنيست

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:53 م
حزب الليكود يحصل
حزب الليكود يحصل على أعلى مقاعد بالكنيست
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سمر صالح
أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية، ارتفاع قوة حزب الليكود الانتخابية، بحصد أعلى عدد مقاعد بالكنيست، في الانتخابات القادمة.
 
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، سيحصل الليكود على 31 مقعدا في الانتخابات القادمة للكنيست الرابعة والعشرون.
 
ووفقا للاستطلاع، ستكون بقية النتائج على النحو التالي: تكفاه حدشاه 16 مقعدا، يش عتيد 16، يمينا 11، القائمة العربية 10، شاس 8، يهدوت هتوراة 8، يسرائيل بيتتا 7، ميرتس 5، كحول لفان 4، الإسرائيليون 4 مقاعد.  
 
وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت 41% من الجمهور الإسرائيلي، لصالح بنيامين نتنياهو.
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