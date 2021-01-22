مونديال اليد.. وزير الرياضة يحضر مباريات مصر ومقدونيا وسلوفينيا بإستاد القاهرة

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، 3 مباريات اليوم ، في ثانى جولات الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد ، و التي تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى ، و على رأسها مباراة منتخب مصر مع نظيره بيلاروسيا والتي تقام في السابعة من مساء اليوم .





ومن المقرر أن يحضر وزير الرياضة باقى المباريات التي تقام بصالة ستاد القاهرة اليوم ، وهى مواجهات كلا من مقدونيا مع الاتحاد الروسى في الرابعة والنصف ، و سلوفينيا مع السويد في التاسعة والنصف مساء، بينما تقام مباراة الفراعنة مع بيلاروسيا في السابعة .





حقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني باروندو جارسيا الفوزعلى نظيرة الروسى بنتيجة 28 _ 23 فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة





بينما تشهد مواجهات كأس الرئيس من المراكز الـ 25 إلى 32 لقاءات بين كلا من ، المغرب مع كوريا الجنوبية و النمسا مع تشيلى .