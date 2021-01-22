بينهم سيدتان.. القبض على تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية بالمنيا

تمكنت قوات أمن المنيا من إلقاء القبض على تشكيل عصابى يتزعمه مسجل خطر لسرقة التروسيكلات والتكاتك والدراجات البخارية تحت تهديد السلاح.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمد ضبش مساعد المدير للأمن يفيد بتعدد بلاغات سرقة الدراجات البخارية بالمغافلة وتحت تهديد السلاح.













أكدت التحريات الأولية صحة البلاغات فتم فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمسرح الواقعة وتبين قيام «م ع م»42 عاما شهرته «الجن» مسجل خطر مقيم بالعدوة وآخرين بتكوين تشكيل عصابى.





تم تقنين الإجراءات القانونية وتمكن المقدم بلال الجناينى رئيس مباحث بنى مزار والمقدم محمد صلاح رئيس مباحث العدوة بإشراف العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائى شمال المنيا من نصب عدة اكمنة أسفرت عن ضبط المتهم واعترف تفصيليا بارتكاب 16 واقعة سرقة دراجات بخارية وتروسيكلات وتكاتك عن طريق المغافلة وتحت تهديد السلاح





واعترف أمام العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية أنه استعان ب 11 متهما اصدقائه من بينهم سيدتان للإيقاع بالضحايا ومغافلتهم اثناء عملية السرقة، حيث أن معظم السرقات تتم فى دوائر العدوة ومغاغة وبنى مزار وببا بمحافظة بنى سويف.



