ضبط 68 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

أعلنت مديرية تموين المنيا ، عن ضبط 68 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.





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ونوه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا،بأنه تم خلال الحملات ضبط 68 مخالفة تموينية منها 30 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – قضايا اخري متنوعة) بالإضافة لضبط 38 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – تجار تموينيين).





وفي سياق متصل قال المحافظ اللواء أسامة القاضي إن مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات ال16 المخصصة لاستقبال حالات كورونا وفضلوا العزل المنزلي ، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضي الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.





وأشار المحافظ، ان هناك تكليفات من القيادة السياسية ، ووزارة الصحة والسكان، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





من جانبه قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريق طبي، منهم ١٨ فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريق ثابت.





وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، مؤكدًا على توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على إعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.



