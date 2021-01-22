خمس واعظات متميزات ضمن قافلة الأوقاف الدعوية للسودان الشقيق

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتنسيق مع نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، سفر خمس من الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف المصرية ، ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين الأئمة والواعظات المصريين وزملائهم من الأئمة والواعظات السودانيين ليجوبوا معًا عددًا من الولايات السودانية ، وذلك في الفترة من 31 يناير 2021م حتى 11 فبراير 2021.





وتهدف القافلة، للتركيز على نشر سماحة الإسلام والقيم الأخلاقية والإيمان بالتنوع والتعددية وقبول الآخر وترسيخ أسس المواطنة المتكاملة والتعايش السلمي بين الناس جميعًا.





يأتي ذلك في إطار الأنشطة المشتركة والمتعددة بين وزارتي الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية ، والتي كان من آخرها زيارة وزير الأوقاف المصري للمشاركة في مؤتمر التجديد بين الأصل والعصر الذي عُقد بالخرطوم ، وزيارة وزير الأوقاف السودان على رأس وفدٍ كبيرٍ يضم قيادات الوزارة ونخبة من الأئمة للقاهرة ، وكذلك عقد دورة تدريبية مشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر في الفترة من 21/12/2020م حتى 26/12/2020م.





والواعظات المشاركات في هذه القافلة هن :

1- الواعظة / وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم .

2- الواعظة /مرفت عزت محمد عثمان .

3- الواعظة /دينا محمد حسن جدامي .

4- الواعظة /عبير أنور محمد خيري .

5- الواعظة /جيهان ياسين يوسف محمود .



