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محافظات

بإجمالي 70 حالة.. 4 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى قفط التعليمي

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:28 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أعلن مستشفى قفط التعليمى بقنا، عن تعافى وخروج 4 حالات من الأطقم الطبية المصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعه، بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.


وأعرب المتعافون، عن سعادتهم، بتعافيهم من فيروس كورونا المستجد و خروجهم بعد فترة عزل وعلاج بالمستشفى، مقدمين شكرهم لزملائهم من الأطقم الطبية و إدارة المستشفى التى ساندتهم حتى تم تماثلهم للشفاء.


وقال الدكتور عماد جمعه، المشرف الطبى، إن قفط التعليمى سجل تعافى وخروج 4 حالات جديدة من مصابي كورونا، اليوم الجمعه، بعد تلقى العلاج والرعاية اللازمة وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة.


وأضاف جمعه، أن عدد المتعافين بالمستشفى من بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا، بلغ 70 حالة مختلفة الأعمار و الحالات الصحية.


من جانبه قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفي قفط التعليمى، إن الحالات التى خرجت اليوم ضمن الأطقم الطبية التى تعمل بمستشفيات قنا، و حدثت إصابتهم خلال تعاملهم مع الحالات المصابة، و بعد فترة علاج بقسم العزل، وبرعاية زملائهم، ثبتت سلبية عيناتهم وشفائهم من الفيروس.



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بإجمالي 70 حالة.. 4 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى قفط التعليمي
بإجمالي 70 حالة.. 4 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى قفط التعليمي
بإجمالي 70 حالة.. 4 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى قفط التعليمي
بإجمالي 70 حالة.. 4 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى قفط التعليمي
بإجمالي 70 حالة.. 4 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى قفط التعليمي
بإجمالي 70 حالة.. 4 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى قفط التعليمي
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