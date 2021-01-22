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أخبار العالم

السودان يحذر إثيوبيا: لا نريد الحرب لكننا قادرون على حماية أرضنا

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:12 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
حذر المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي، اليوم الجمعة، من مغبة اندلاع حرب مع إثيوبيا بسبب النزاع الحدودي بينهما.

وقال الفكي في تصريحات لقناة العربية، إن السودان لا يريد حربًا مع إثيوبيا، مضيفًا: "قادرون على حماية أرضنا واسترداد ما تبقى مع إثيوبيا".

وأكد الفكي أن بلاده لاتريد حربًا بالوكالة أو الأصالة، قائلا" جل ما نريده هو أرضنا."

وتابع: "ليس من مصلحة المنطقة وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا"

وتسائل المسؤول السوداني قائلًا:" لماذا تقبل إثيوبيا بترسيم الحدود مع جوبا وفق اتفاق 1902 وترفضه مع السودان

أما في ما يتعلق بأحداث دارفور، فأكد الفكي أن الأمن عاد واستتب بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، مضيفا أن قرار خروج قوات اليوناميد كان صحيحا.

كما كشف أن هناك توجها لرفع آلية حماية المدنيين في دارفور إلى عشرين ألف جندي، مشددا على أن صفحة الحرب طويت تماما في الإقليم.
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