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التضامن تستعرض أهم إنجازات مبادرة حياة كريمة.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:52 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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نورهان رأفت
قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن مبادرة "حياة كريمة" ، حققت العديد من الإنجازات خلال المرحلة الأولى ، منذ أن بدأت في عام 2019 ، بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ، وتخصيص  103 مليار جنيه للمرحلة الأولى.

ولفت المستشار صلاح هاشم ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 143 قرية، بالمرحلة الأولى ، وامدادها بالكامل بالمرافق والخدمات ، بعد أن كان هناك إهمال واسع للريف المصري.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ، شهدت متابعات واسعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبتوسع أكبر في عدد القرى المطورة ، حيث شملت 1381 قرية مصرية جديدة بـ 60 مركز .

وفي سياق أخر ، قال اللواء عماد أبو العزايم سكرتير عام محافظة الأقصر، إن مبادرة حياة كريمة، هى مبادرة رئاسية اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى عام 2019.

وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن الهدف من المبادرة هو تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، و رفع مستوى المعيشة و تحسين الخدمات.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة استهدفت ثلاث قري فى الأقصر، وتم تأهيل أكثر من 90 منزل، وتم تطوير شبكة الطرق، و الاهتمام بتوصيل الكهرباء عن طريق توفير محولات لاستيعاب الكثافة السكانية.

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