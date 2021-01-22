سكرتير عام الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بتكلفة مليون جنيه.. بالفيديو

افتتح المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، نيابة عن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسجد الرحمن، المقام على مساحة 450 متر مربع، بعزبة دانيال بالوحدة المحلية لقرية الغرق التابعة لمركز إطسا، اليوم الجمعة، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه، بتكلفة بلغت مليون جنيه.
وأدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.
وتحدث وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة الجمعة، عن فضل القرآن الكريم، فالقرآن الكريم خير كتاب أُنزل على أشرف رسول صلي الله عليه وسلم، إلى خير أمة أُخرجت للناس، بأفضل الشرائع وأسماها وأكملها، أُنزل القرآن لكي يقرأه المسلم ويتدبر معانيه، ويتفكر في أوامره ونواهيه، ثم يعمل به، فيكون حجةً له عند ربه، فالقرآن حياة، من هجره مات قلبه، ومن تعاهده أحيا الله قلبه، ونور دربه، مطالبًا الجميع بضرورة العودة إلى قيمنا وأخلاقنا النبيلة، التي تدعو إلى الحب والعفو والمساندة، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تطور وتجدد وتقيم عددًا من المساجد، في إطار مبادرة إعمار المساجد.
ومن جانبه، قدم سكرتير عام المحافظة المساعد، التهنئة لأهالى القرية وكل من ساهم فى تشييد وإعادة إعمار بيتًا من بيوت الله تعالى، مشيدًا بالتزام أهالى القرية وكافة المصلين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.
وأعرب "عزت" عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بإفتتاح المسجد، لافتًا إلي أهمية التحلي بمكارم الأخلاق ونشر مفاهيم الدين الصحيحة، وتنشئة الأجيال الصغيرة على حب الوطن، وتنمية قيم الانتماء والصدق والتعاون والإخلاص فى العمل ونبذ العنف والتعصب، لبناء جيل قادر على قيادة سفينة الوطن، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.
واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ـ لليوم الثاني على التوالي ، الحوار المجتمعي بلقائه مع أهالي قرى مركز إطسا ـ في إطار المبادرة الرئٔاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية ـ للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالي المركز والقرى لوضعها فى خطط التطوير المزمع تنفيذها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمركز شباب إطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووكلاء الوزارات المعنية بوضع خطط التطوير، ورئيس مركز ومدينة إطسا، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من أهالي المركز والقرى.
في بداية اللقاء، قدم محافظ الفيوم الشكر لأهالي إطسا، مؤكدًا أن مطالب أهالي القرى الأكثر احتياجًا، من المطالب المشروعة وتأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه تم إدراج قرى مركز إطسا بالمبادرة مع قرى ومركز يوسف الصديق، بعد مراجعة المؤشرات الخدمية والتنموية بالمركز، ووجد أن هناك ضرورة حتمية لضمه للمبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، كما ثمن دور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية فى جعل المواطن شريكًا أساسيًا في وضع رؤيته لخطط التطوير بناءً على الاحتياجات الفعلية، من خلال نموذج الموازنة التشاركية.
وأكد المحافظ، على أن القرى المستهدفة بمركز إطسا للتطوير من خلال المرحلة الثانية لحياة كريمة، وضمن المبادرة الرئٔاسيىة لتطوير 1000 قرية مصرية، يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة، ودخول خدمات جديدة لم تكن موجودة بالقرى المزمع تطويرها، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي عبارة عن منهج عمل للاستماع للمواطن ووضعه شريكا أساسيا في عرض رؤيته لوضع الخطط الخدمية وتوفيقها مع الخطط الاستثمارية تبعًا للمطالب والاحتياجات الفعلية.