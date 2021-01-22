سكرتير عام الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بتكلفة مليون جنيه.. بالفيديو









افتتح المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، نيابة عن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسجد الرحمن، المقام على مساحة 450 متر مربع، بعزبة دانيال بالوحدة المحلية لقرية الغرق التابعة لمركز إطسا، اليوم الجمعة، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه، بتكلفة بلغت مليون جنيه.





وأدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.





وتحدث وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة الجمعة، عن فضل القرآن الكريم، فالقرآن الكريم خير كتاب أُنزل على أشرف رسول صلي الله عليه وسلم، إلى خير أمة أُخرجت للناس، بأفضل الشرائع وأسماها وأكملها، أُنزل القرآن لكي يقرأه المسلم ويتدبر معانيه، ويتفكر في أوامره ونواهيه، ثم يعمل به، فيكون حجةً له عند ربه، فالقرآن حياة، من هجره مات قلبه، ومن تعاهده أحيا الله قلبه، ونور دربه، مطالبًا الجميع بضرورة العودة إلى قيمنا وأخلاقنا النبيلة، التي تدعو إلى الحب والعفو والمساندة، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تطور وتجدد وتقيم عددًا من المساجد، في إطار مبادرة إعمار المساجد.





ومن جانبه، قدم سكرتير عام المحافظة المساعد، التهنئة لأهالى القرية وكل من ساهم فى تشييد وإعادة إعمار بيتًا من بيوت الله تعالى، مشيدًا بالتزام أهالى القرية وكافة المصلين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.





وأعرب "عزت" عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بإفتتاح المسجد، لافتًا إلي أهمية التحلي بمكارم الأخلاق ونشر مفاهيم الدين الصحيحة، وتنشئة الأجيال الصغيرة على حب الوطن، وتنمية قيم الانتماء والصدق والتعاون والإخلاص فى العمل ونبذ العنف والتعصب، لبناء جيل قادر على قيادة سفينة الوطن، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.













واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ـ لليوم الثاني على التوالي ، الحوار المجتمعي بلقائه مع أهالي قرى مركز إطسا ـ في إطار المبادرة الرئٔاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية ـ للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالي المركز والقرى لوضعها فى خطط التطوير المزمع تنفيذها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمركز شباب إطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووكلاء الوزارات المعنية بوضع خطط التطوير، ورئيس مركز ومدينة إطسا، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من أهالي المركز والقرى.

في بداية اللقاء، قدم محافظ الفيوم الشكر لأهالي إطسا، مؤكدًا أن مطالب أهالي القرى الأكثر احتياجًا، من المطالب المشروعة وتأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه تم إدراج قرى مركز إطسا بالمبادرة مع قرى ومركز يوسف الصديق، بعد مراجعة المؤشرات الخدمية والتنموية بالمركز، ووجد أن هناك ضرورة حتمية لضمه للمبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، كما ثمن دور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية فى جعل المواطن شريكًا أساسيًا في وضع رؤيته لخطط التطوير بناءً على الاحتياجات الفعلية، من خلال نموذج الموازنة التشاركية.

وأكد المحافظ، على أن القرى المستهدفة بمركز إطسا للتطوير من خلال المرحلة الثانية لحياة كريمة، وضمن المبادرة الرئٔاسيىة لتطوير 1000 قرية مصرية، يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة، ودخول خدمات جديدة لم تكن موجودة بالقرى المزمع تطويرها، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي عبارة عن منهج عمل للاستماع للمواطن ووضعه شريكا أساسيا في عرض رؤيته لوضع الخطط الخدمية وتوفيقها مع الخطط الاستثمارية تبعًا للمطالب والاحتياجات الفعلية.













