تخفيف عقوبة الشناوي ومستقبل صلاح.. أبرز 5 تصريحات مدوية رياضية هذا الأسبوع





ويستعرض " صدى البلد أبرز 5 تصريحات مدوية خلال الأسبوع الحالي:





1- أحمد مجاهد: تخفيف عقوبة الشناوي لمصلحة الأهلي ومصر:





أكد أحمد مجاهد في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن الجميع يهاجم اللجنة ويتهمها بـ دعم الأهلي وعدم القيام بالشيء نفسه مع فرجاني ساسي نجم الزمالك الذي تم إيقافه 6 مباريات قائلا :" اسالوا المسؤول عن هذا الامر وقتها ".





وأضاف أن حكم المباراة ذكر الواقعة في تقريره عن المباراة وهي أن اللاعب سأله عن الإنذار ولكن الحكم لم يرد لذلك قام الشناوي بجذبه ليرد عليه مشددا أن لجنه المسابقات في بداية الموسم وضعت بند ان أي سلوك غير رياضي سيتم إيقاف اللاعب 4 مباريات لذلك تم اتخاذ القرار فورا دون مشاوره.



وتابع ان عقب إصدار القرار تم عقد اجتماع مع لجنه الحكام التي اكدت ان الحكم كان عليه ان يشهر البطاقة الصفراء وكانت ستكون الثانية مما سيستوجب عدم لعبه لمباراة لذلك تم اتخاذ القرار .

وأكمل أن الشناوي سيشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية وإيقافه 4 مباريات كانت سيؤثر بالطبع على مستواه في مونديال البطولة، وهو ما حرصت اللجنة على مراعاته بقرار تخفيض العقوبة باعتباره سيكون ممثلا لمصر في البطولة، لذلك تم تقليل العقوبة مع زيادة الغرامة المالية .





2- فضيحة أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي:





علق الاعلامي هاني حتحوت على تصريحات احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة المصري بعد تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا '‏إصلاح خطأ بخطأ.. - لا يوجد ما يسمى إنذارًا اعتباريًا. - لجنة الانضباط معمولة لمثل هذه الحالات. - اللوائح معمولة لتطبق على الجميع، ودون عاطفة -لكل بطولة لوائحها غير المرتبطة بلوائح الأخرى، فليس ذنب بيراميدز ولا سموحة ولا طلائع الجيش في الدوري أن الأهلي يلاقي الدحيل بالمونديال".

وتابع حتحوت "‏- لا تُراجع القرارات بعد الإعلان عنها.. وإنما العكس هو الصحيح. - تخفيض عقوبة محمود وادي (وهو المطرود+ مدون بتقرير الحكم أنه سبّه+نص اللائحة أن من يسب الحكم يوقف ٨ مباريات) هو فضيحة أخرى".





3- هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. الفرعون يحسم الجدل





تحدّث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مستقبله مع بطل "البريميرليج"، بعد أن انتشر اقترابه من مغادرة الريدز بسبب التصريحات التي أدلى بها من قبل، عن رفضه الجلوس على دكة البدلاء.

وقال محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لقناة "tv2" النرويجية: " أريد أن أبقى في ليفربول لأطول فترة ممكنة".

وأضاف: "الأمر في يد النادي، سأمنح دائمًا كل ما لدي بنسبة 100% حتى آخر لحظة سأكون فيها في هذا النادي".

واختتم: "أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، أريد أن أمنح 100 % للأشخاص الذين يظهرون لي الحب طوال الوقت".

4- كانت فرصته الأخيرة.. موسيماني: سيرينو ندم على فشل انتقاله للأهلي

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الأورجواياني جاستن سيرينو، لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، ندم على فشل انتقاله لصفوف المارد الأحمر.

وقال "موسيماني"، في حوار بالفيديو مع اتحاد الصحفيين الجنوب إفريقيين "تواصلنا مع وكيل اللاعبين من أمريكا الجنوبية الذي كان قد رشح لي التعاقد مع سيرينو في صن داونز".

وأضاف "سيرينو يبلغ من العمر 29 عامًا، واقترب من عامه الثلاثين، كان يعلم أنها فرصته الأخيرة، لقد أخبرته قبل أن يقدم لنا في صن داونز بسن السادسة والعشرين، أنه لن يستطيع اللعب في أوروبا بذلك العمر، لذا فإن فرصته للعب ستكون في القارة الآسيوية، مثلما رأينا تشافي وإنييستا يلعبان هناك، أو في الشرق الأوسط، أو في جنوب إفريقيا، كنا نلعب في دوري أبطال أفريقيا ومونديال الأندية، والأعين كانت ستوجه نحوه".

وأكمل قائلًا "لذا سيرينو كان يعلم أنها فرصته الأخيرة لإبرام عقد كبير في مسيرته، أي لاعب كرة قدم يبحث عن تأمين مستقبله قبل نهاية مشواره الكروي، فبعد نهاية مسيرته، سيتبقى له العديد من الأعوام، فماذا يفعل لو لم يكن يملك موهبة أخرى بخلاف كرة القدم؟".

واختتم قائلًا "سيرينو كان يعلم أنها فرصته الأخيرة، أن يلعب في أكبر الأندية الأفريقية، بالطبع بكى لفشل انتقال الصفقة، أعلم ذلك".

5- خالد الغندور لـ رمضان صبحي: طريقة لعبك وشخصيتك لايقة على الزمالك:

علق الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على أداء رمضان صبحي مع فريق بيراميدز وتالقه امس بإحراز هدفين في مرمي المقاولين خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح بيراميدز.

ونشر خالد الغندور صورة يظهر فيها رمضان صبحى مرتديا تيشرت الزمالك وعلق عليها، قائلا "اتمني ان اري رمضان صبحي لاعبا في نادي الزمالك الصراحة طريقة لعبك و شخصيتك لايقة علي الزمالك".





شهدت الأسبوع الحالي العديد من التصريحات المدوية بشأن الأحداث الرياضية المحلية، أبرزها كان بسبب إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلى 4 مباريات مع غرامة 20 ألف جنيه، بسبب تعديه على حكم مباراة البنك الأهلي بالدوري، قبل يتم تقليص عقوبة الإيقاف إلى مباراة فقط، مع رفع الغرامة المالية إلى 50 ألف جنيه.