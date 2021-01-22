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أخبار العالم

اليابان تدين استمرار إسرائيل في الاستيطان

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:34 م
اليابان تدين استمرار
اليابان تدين استمرار إسرائيل في الاستيطان
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سمر صالح
أدانت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، وبشدة خطط الحكومة الإسرائيلية المعلنة في 18 يناير لبناء 800 وحدة سكنية من المستوطنات في الضفة الغربية.

وجاء في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية في طوكيو أن "اليابان لا تزال تشعر بقلق عميق وتأسف بشدة لاستمرار أنشطة الاستيطان من قبل حكومة إسرائيل على الرغم من الدعوات المتكررة من اليابان والمجتمع الدولي لتجميد مثل هذه الأنشطة".

وأضافت وزارة الخارجية اليابانية إن الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتقوض جدوى حل الدولتين. 

وحثت الحكومة اليابانية بشدة في البيان حكومة إسرائيل على إلغاء القرارات المذكورة أعلاه وتجميد أنشطتها الاستيطانية بالكامل.
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