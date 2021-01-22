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فن

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي ودخوله العناية المركزة

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:16 م
أشرف مصيلحي
أشرف مصيلحي
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سعيد فراج
حرص «صدى البلد» على التواصل مع المخرجة منال الصيفي، للإطمئنان على الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، بعد تردد أخبار حول تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة. 

ونفت منال الصيفي، ما تردد من هذه الأخبار، وقالت إن أشرف مصيلحي أحتجز في قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات لإستئصال كيس مياه في الرقبة مجاور للعامود الفقري، مشيرة إلى أنه تم إستئصال هذا الكيس وسوف يغادرون المستشفى غدًا. 

من جهة أخرى، لفت أشرف مصيلحي، الأنظار من خلال  دور «مقصود» الذي يقدمه خلال أحداث مسلسل «جمال الحريم»، وهو ما ظهر من خلال تفاعل رواد السوشيال ميديا على الدور والعمل الذي يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

وقال أشرف مصيلحي -في بيان صحفي- أنه يجسد دور الشيطان فى الارض على مر السنين، ومرور  الأزمنة الطويلة، وهو دور مركب وصعب واساسي في أحداث العمل.

وأشار أشرف مصيلحي، أن المسلسل يرمز إلى الحروب ضد الخير - من خلال دور الشيخ الحسن الذى يجسده «الفنان صلاح عبدالله»- وهو تجسيد صراع الخير والشر على مدار الزمان. 

وحول دور «مقصود» أضاف أشرف مصيلحي، أنه دور مختلف عن جميع أدواره التى قام بتقديمها من قبل على الرغم من تقديمه العديد من أدوار الشر، لكن هذا الدور مختلف وصعب من حيث الشكل والمضمون. 

وتابع، أشرف مصيلحي: أنه انتهى من تصوير مشاهده بالكامل، منذ ثلاثة أيام فقط وينتهى تصوير المسلسل عمومًا بعد أسبوع تقريبًا، لافتًا إلى أنه واصل التصوير تقريبا لمده ثلاثة أشهر لدوره فقط. 

واختتم: استمتعت بأجواء التصوير بالرغم من المجهود المرهق لجميع أبطال المسلسل، وبالتعاون مع المخرجة منال الصيفى خلف الكواليس.

مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا. 
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