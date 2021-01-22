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أخبار البلد

مطار القاهرة: وصول وسفر 24 ألف راكب اليوم على متن 223 رحلة جوية

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:20 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يشهد مطار القاهرة الدولي، علي مدار اليوم الجمعة، مغادرة ووصول 24 ألف راكب علي متن 223 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 وصول 111 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل أكثر من 10 آلاف راكبا ، ومغادرة  112 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها أكثر من 13 ألف راكب، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .
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