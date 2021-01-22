بالأسماء.. تشكيل مستشاري لجان اتحاد الطلاب بـ جامعة كفر الشيخ





وتضمن التشكيل الجديد، الدكتور رشدي شوقي العدوي، الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة، منسقًا عامًا للأنشطة الطلابية، والدكتور صبحي محمد محمد سراج، الأستاذ بقسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية، مستشارًا للجنة الجوالة والخدمة العامة، والدكتور حسني زكريا السيد النجار، الأستاذ بقسم علم النفس التربوي، بكلية التربية، مستشارًا للجنة الثقافية.





وشمل التشكيل الجديد، الدكتور هاني أحمد عبد السلام، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية، مستشارًا للجنة العلمية، والدكتور فيصل أحمد متولي، المدرس بقسم الاجتماع بكلية الآداب، مستشارًا للجنة الفنية، والدكتورة إيمان عبدربه يوسف، المدرس بقسم الاقتصاد المنزلي، بكلية التربية النوعية، مستشارًا للجنة الاجتماعية.





كما شمل – أيضًا - الدكتورة رشا محمود أحمد درويش، المدرس بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن، مستشارًا للجنة الأسر، والدكتور أحمد محمد رضا عبد الصمد، المدرس بقسم علوم الحركة بكلية التربية الرياضية، مستشارًا للجنة الرياضية.





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