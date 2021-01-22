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فن

وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:04 م
وفاة
وفاة
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، وفاة نادية محمود شافع -شقيقة زوجها الراحل الفنان سناء شافع- بعد تسممها بسبب أكل الفراولة. 

وقامت ندى بسيوني، بنعي شقيقة زوجها الراحل، قائلة: «لن ننساكي ابدا يا اجمل انسانه كنتي نعم الاخت لي والام الثانيه لمايا .. مهما قلنا لن نوافيكي حقك .. يارب ارزقها الجنه». 

وغيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع في أغسطس من العام الماضي بعد صراع مع المرض، وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.

وشارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

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