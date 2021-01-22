بتكلفة 17 مليون جنيه .. تطوير المعهد الأزهرى بمركز باريس بالوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، عن الانتهاء من أعمال إحلال وتطوير المعهد الأزهري بقري بغداد بمركز باريس وذلك بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه ويخدم طلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية من أبناء القرية والقرى المجاورة.





كما شملت خطة تطوير المرافق الخدمية بالقرية، تطوير ورفع كفاءة مكتب البريد والذي بدأ تقديم خدماته للمواطنين بعد انتهاء أعمال التطوير، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات بالقرى والمناطق النائية وتقديم خدمات أفضل لمواطنيها.

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وفى سياق آخر، نظمت إدارة مرور الوادي الجديد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركزي باريس وبلاط ، قوافل مرورية للتيسير على المواطنين لفحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات والملصق الإلكتروني بكل سهولة.





وقال العميد محمد سيف مدير إدارة المرور، إن القافلة ضمت كافة الخدمات المرورية، والتي أسفرت عن فحص 66 مركبة ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات.

من جانب اخر أعلن المهندس صلاح خليفة، نقيب الزراعيين في الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تفجير 3 آبار جوفية في غضون شهر من الآن بمركز الخارجة، لاستصلاح وزراعة 400 فدان لأعضاء النقابة.





أوضح صلاح، أن النقابة ستوزع 2 فدان، لـ 200 عضو من أعضاء النقابة الذين سددوا مقد سعر قطعة الأرض والتي جرى تخصيصها في قرية الشركة 8 شمال مدينة الخارجة، وجرى حاليًا إتاحة الفرصة للراغبين من أعضاء النقابة الجادين في زيادة مساحة الأرض أكبر من 2 فدان.





وأكد صلاح، أن النقابة تسعى جاهدة لتنمية موارد النقابة، وتوفير الخدمات المختلفة للأعضاء، مشيرًا إلى أنه جرى عقد الجمعية العمومية العادية، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وجرى مناقشة جدول أعمال النقابة، والذي تناول عدة ملفات مهمة، حيث جرى مناقشة مشروع إنشاء عدد من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية بسور النقابة بمدينة الخارجة.



