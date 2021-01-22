اغتصبها وسرقها.. ممثل يعتدي جنسيًا على زوجة أبيه المسن

ذكرت صحيفة « هندوستان تايمز» أن شرطة أوشيوارا الهندية، احتجزت ممثلا تلفزيونيا -لم تكشف عن اسمه- يبلغ من العمر 40 عامًا، بزعم اغتصاب زوجة أبيه البالغة من العمر 58 عامًا وسرقة النقود والمجوهرات التي بحوزتها من منزلها، الذي تقيم فيه مع والده المسن البالغ من العمر 78 عامًا.





وأفادت الصحيفة، أن الشرطة لا تزال تحقق في شكوى زوجة الأب، كما تحقق الشرطة أيضًا في نزاع على الملكية بين الضحية والمتهم، ووفقًا للشرطة، فإن زوجة الأب من سكان مجمع لوخاندوالا في أنديري، وهي الزوجة الثالثة لوالد الممثل المتهم.





وزعمت المرأة في شكواها أن ابن زوجها جاء إلى منزلها وفرض نفسه عليها عندما كانت بمفردها، كما ادعت أنه سرق مجوهراتها من الخزانة.





وبناء على أقوال المدعية سجلت الشرطة قضية اغتصاب وسرقة ضد الممثل المتهم، وقال ضابط التحقيق من مركز شرطة أوشيوارا: «تم تسجيل قضية بموجب المادتين 376 و 380 من قانون العقوبات الهندي».



