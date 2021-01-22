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توك شو

قبل الاشتباك بالأيدي.. مذيعة تنهي مشادة بين صاحب مبادرة زواج التجربة ومعارض لها.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:03 م
مشادة علي الهواء
مشادة علي الهواء
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محمد القاضي
نشبت مشادة كلامية قوية بين أحمد مهران، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة وصاحب مبادرة "زواج التجربة"، وعصام عجاج المحامي بالنقض، علي الهواء. 

واضطرت مقدمة البرنامج الإعلامية "ياسمين سعيد"، إنهاء المناظرة بينهما بسبب حدة الآراء، وقبل الاشتباك بالايدي.

وقال "عجاج"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر": "عقد زواج التجربة اللي أنت عامله زي قلته ومالهوش لازمة"، وقام بتقطيع العقد علي الهواء".

ورد عليه "مهران"، قائلا: "العقد حيلة بنحلل بيها وبنحل الموضوع نسبيا.. والعقد جاب نتيجة وحل مشاكل وكان حيلة بدل الطلاق.. وعالج مشاكل بيوت كتير".

وتابع عجاج: "ما أطلقة صاحب مبادرة "زواج التجربة"، دعوة صريحة للزنا"، ووجه حديثه لـ "أحمد مهران"، قائلا: "أنت تدعو إلي زواج التجربة في الفيديوهات.. دا مش صلح دا دعوة للزنا المقنن.. والأزهر قال إن هذا زنا مقنن".

ورد عليه "أحمد مهران"، قائلا: "الأزهر قال كدا علي غير ما أدعو إليه.. وأنا معنديش مشكلة في فتوى الأزهر أنا متفق معاها".

وتابع "عصام": "الكلام دا تهريج وعبث مينفعش يا أحمد إحنا في دولة إسلامية"، ليرد عليه "أحمد مهران"، قائلا: "أنت فاهم غلط أنت صوتك عالي ليه.. مش مشكلتي أنك فاهم غلط يا عصام".

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