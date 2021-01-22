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فن

3 نجوم شاركوا في مسرحية بودي جارد لن يشاهدوها على الشاشة |تفاصيل محزنة

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:16 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
ينتظر الجمهور العربي عرض مسرحية "بودى جارد" على منصة شاهد vip، بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن الحصول على حقوق عرضها.

وقال تركي آل الشيخ: "يسعدنا ان نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الاخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبًا على منصة شاهد vip لأول مرة في التاريخ.. أدعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. أنا أول واحد باشترك".

- بودي جارد" كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام وشارك في بطولتها عزت أبوعوف، سعيد عبد الغني، وشيرين سيف النصر. 

- عرضت في الفترة من بين عامي 1999 و2010 وتعد من أطول المسرحيات عرضًا بالنسبة للمدة في الوطن العربي.

- شارك فى المسرحية الفنان الراحل مصطفى متولي، قبل تصويرها تليفزيونيا، وتوفى بعد أحد العروض وتم استبداله ودخل الفنان محمد أبو داود مكانه. 

ولم يمهل القدر الفنان فايق عزب لمشاهدتها على الشاشة بعد أن توفى مؤخرا.

وكشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن سر عدم تصويرها لمسرحية بودى جارد بالرغم من مشاركتها فى بطولة العرض 9 سنوات كاملة، وقالت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها "ظلت تنتظر تصوير العمل المسرحى الذى كان يقوم ببطولته الفنان عادل إمام ، الا انه لم يحدث".

وأضافت شيرين سيف النصر أن الفنانة رغدة هي من صورت المسرحية بجانب الفنان عادل إمام ، بعد ان اعتذرت عن عدم الاستمرار قبل تصويرها، لأن بطلها عادل إمام اكد لها حينها أنه لن يقوم بتصويرها إلا بعد خمس سنوات بسبب نجاحها.

وأكدت شيرين سيف النصر: "ولكن بعد اعتذاري حلت بدلًا منى الفنانة رغدة لمدة 6 أشهر فقط ، وتم تصوير المسرحية في هذه الفترة ، وبلا شك شعرت بالضيق".

تدور أحداث المسرحية حول سجين يدعى "أدهم"، يلعب بطولته عادل إمام، ويعقد صفقة فى السجن مع أحد رجال الأعمال الكبار فى مصر، والمتهم بسرقة 700 مليون جنيه، ويعمل كحارس شخصى لدى زوجة رجل الأعمال، بعد خروجهما من السجن، وتقع فى غرامه، وحينما يكتشف رجل الأعمال خيانة زوجته، يقرر إعادة البودى جارد للسجن مرة أخرى من خلال مواقف كوميدية.

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