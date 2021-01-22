3 نجوم شاركوا في مسرحية بودي جارد لن يشاهدوها على الشاشة |تفاصيل محزنة

ينتظر الجمهور العربي عرض مسرحية "بودى جارد" على منصة شاهد vip، بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن الحصول على حقوق عرضها.



وقال تركي آل الشيخ: "يسعدنا ان نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الاخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبًا على منصة شاهد vip لأول مرة في التاريخ.. أدعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. أنا أول واحد باشترك".





- بودي جارد" كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام و شارك في بطولتها عزت أبوعوف، سعيد عبد الغني، وشيرين سيف النصر.





- عرضت في الفترة من بين عامي 1999 و2010 وتعد من أطول المسرحيات عرضًا بالنسبة للمدة في الوطن العربي.





- شارك فى المسرحية الفنان الراحل مصطفى متولي، قبل تصويرها تليفزيونيا، وتوفى بعد أحد العروض وتم استبداله ودخل الفنان محمد أبو داود مكانه.



