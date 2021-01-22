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شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:24 م
عمرو أديب
عمرو أديب
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محمد القاضي
هاجم الإعلامي عمرو أديب، المتهمين في واقعة اغتصاب حسناء مارينا.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «ناس سيئة، كل التخطيط والتكتيك كل دا علشان تلمس واحده غصب عنها.. أنا مش عايز أقول جمل تبان إنها غريبة».

وتابع: «4 أشخاص وفيلا والساحل وقاضي علشان تقدر تلمس جسم واحده غصب عنها.. شيء لا يصدقه عقل.. البنت قامت وصرخت وقلبت الدنيا.. واحد منهم قالها هنعمل وثيقة جواز عرفي و2 مليون جنيه وهديكي 3 مليون جنيه لو سكتي.

وأضاف: «كان ليه كل دا بالـ5 مليون جنيه دول تعيش ملك.. الواحد بيبص للقذارة والجريمة.. وهي مهما كانت حسناء مفيش أي مبرر».

وأردف: «كل متهم بريء حتي تثبت إدانته أنا لا أدين أحد.. بعد كدا هنشوف ايه اللي هيحصل.. والناس دي هتقف قدام واحد من أكبر قضاة مصر.. وأنا أحترم ما يقوم به السلك القضائي».
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شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

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