الخارجية الأمريكية تبدأ مراجعة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية





قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها بدأت مراجعة قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.





ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن الوزارة بدأت في مراجعة تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، كما تعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ القرار.





كان أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير الخارجية قال في وقت سابق إن الإدارة الجديدة، ستراجع قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.



