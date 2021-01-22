ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تبدأ مراجعة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:52 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية تبدأ مراجعة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
Advertisements
قسم الخارجي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها بدأت مراجعة قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن الوزارة بدأت في مراجعة تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، كما تعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ القرار.

كان أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير الخارجية قال في وقت سابق إن الإدارة الجديدة، ستراجع قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

يأتي ذلك بعدما صنفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، نظرا لمسؤوليها عن الأزمة الإنسانية في اليمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلة أمريكية: إدارة ترامب تستعد لتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية

واشنطن ترفض تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية تنظيمًا إرهابيًا

قادتها إرهابيون.. الخارجية الأمريكية تصنف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

الإمارات ترحب بقرار واشنطن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

وزير خارجية بايدن يكشف موقفه من الحوثيين ونقل السفارة الأمريكية من القدس

ترشيحاتنا

قائمة أسوان لمواجهة الزمالك في الدوري

مفاجأة.. المدرب الهارب يدخل اهتمامات بيراميدز لتولي قيادة الفريق

بعد تخطي الكرة مرمى بيراميدز.. خبير تحكيمي: سموحة استحق هدفا 100%

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

أسعد مفاجأة.. يستيقظ على خبر فوزه بـ 10 ملايين دولار والسبب تذكرة يانصيب

وزير الخارجية السعودي يكشف موعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل

Advertisements

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

علاقة مشبوهة مع سياسي .. مفاجآت في قضية مقتل ممثلة شابة

مات في الحمام يوم الدخلة.. تفاصيل وفاة عريس المنيا الابن الوحيد على ٤ بنات..صور

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

التحقيق مع عبد العليم داوود أول مهام لجنة القيم.. والبرلمان يصوت على تشكيلها خلال أيام

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال فرجاني ساسي للهلال السوداني

النيابة تعاين موقع انفجار سيارة محملة بأسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر البطاطس المحشية.. خطوة بخطوة

الرياضة وكنس الشوارع.. عقوبات غير تقليدية للسياح غير الملتزمين بالكمامات في هذه الدولة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول كوب من القهوة يوميا؟