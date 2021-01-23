أخبار التوك شو.. التعليم العالي تكشف ضوابط عقد الامتحانات.. و«الصحة» تطلق موقعا خاصا بتسجيل لقاح كورونا

قالت الفنانة لبلبة انها تزوجت مرة واحدة وكان عمرها 17 سنة وكانت من الممكن أن تتزوج مرة أخرى بعد الانفصال ولكنها رفضت خاصة أن زوجها كان الفنان حسن يوسف، ووهبت حياتها للفن والتفكير في الأعمال التي تقدمها للجمهور.

زف الإعلامى مصطفى بكرى، بشرى بشأن بعض شركات قطاع الأعمال العام التى اتخذت قرارات بتصفيتها، مثل شركة الحديد والصلب بحلوان.

قالت الدكتورة منى قدري، مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، إن الأطقم الطبية سوف تتلقى لقاح كورونا بداية من الأسبوع المقبل.

قالت الدكتورة منى قدري، مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، إن الأطقم الطبية سوف تتلقى لقاح كورونا بداية من الأسبوع المقبل.

نشبت مشادة كلامية قوية بين أحمد مهران، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة وصاحب مبادرة "زواج التجربة"، وعصام عجاج المحامي بالنقض، علي الهواء.





قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن 450 ألفا من الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى للدولة، يواجهون أزمة كبيرة؛ بعد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.



