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أخبار البلد

الرئيس العام للكنائس الرسولية يفتتح وحدة للعناية المركزة بمركز مغاغة

السبت 23/يناير/2021 - 12:35 ص
القس ناصر كتكوت
القس ناصر كتكوت
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سامح سلام
 أفتتح القس ناصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر وحدة للعناية المركزة، بمؤسسة لمسة حب بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وقال القس ناصر كتكوت، إن افتتاح وحدة للعناية المركزة، يأتي ضمن دور الكنيسة تجاه المجتمع والدولة في مكافحة الأوبئة والأمراض المختلفة ولاسيما جائحة كورونا، مشيرا إلى أن العناية المركز في مغاغة هي خطوة أولية وسوف تعمل الكنيسة الرسولية على كيفية تعميم تلك الخدمات في أماكن تواجد الكنبسة الرسولية على مستوى الجمهورية.


وأوضح الرئيس العام للكنائس الرسولية إن افتتاح وحدة للعناية المركزة هو دور جديد تقوم به الكنيسة الرسولية  في مصر تجاه المجتمع.


وكان رئيس المجلس العام قد تفقد مبني الكنيسة الرسولية في قرية بني غني بسمالوط والتي يجري تشييدها وإستكمال مبانيها بصحبة القس الأمريكي آدم تريمبور من الكنيسة الرسولية الأمريكية والسيدة حرمه القسيسة كىستينا.واللذان أشادا بما رآها في مصر من تلاحم الشعب المصري معا في المناسبات .

حضر الآحتفال القس عادل جاد الله نائب الرئيس العام والقس أليشع سامي رئيس مجمع المنيا وبني سويف الرسولي و الدكتور زين الإطنازي أمين تنظيم حزب مستقبل بمحافظة المنيا وعضو مجلس الشيوخ ومجدي ملك عضو مجلس النواب وعضو مجلس الأمناء  وسهير أديب عضو مجلس الشيوخ ومحمد عبد الحفيظ عضو.مجلس الشبوخ والشيخ عياد سليمان الأمين العام للصندوق للكنائس الرسولية .كما حضر الأفتتاح الكاتب الصحفي أرمنيوس المنياوي المستشار الإعلامي للكنائس الرسولية في مصر وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بمركز المنيا والقمص برنابا وكيل مطرانية مغاغة، ومينا البدري المدير التنفيذي لمؤسسة لمسة حب بمغاغة. 

وقدم نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس منطقة حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر وكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية التهنئة للأب القمص بيشوى جورج كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمنشية الصدر بمناسبة مرور 34 عاما على سيامته كاهنا .

كما قدم  الآباء الكهنة ومجلس الكنيسة وجميع قطاعات التربية الكنسية والخدام والخادمات، والمرتلين و العاملين بالكنيسة وجميع أفراد الشعب التهنئة للقمص بيشوى جورج بمناسبة تذكار سيامته المباركة. 

يذكر أن الأب القمص بيشوى جورج سيم كاهنا بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث على مذبح كنيسة السيدة العذراء مريم بالشرابية، ويعرف عن الأب القمص بيشوى جورج محبته للخدمة ومشاركة جميع أبنائه في مختلف المناسبات وهو ما أوجد مساحات كبيرة بينه وبين جميع محبيه، فضلا عن محبته وحفظه للألحان الكنسية المختلفة وتمتعه بصوت روحاني مميز، إلى جانب مهارته المعروفة في الوعظ حيث تتلمذ في بداية خدمته على يد الأب المتنيح القمص حزقيال وهبة راعى كنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة. 
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