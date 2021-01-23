فى أبسط الخطوات حولي المكياج العادي لسواريه

المكياج كالسحر، تستطيعين من خلاله إخفاء عيوب البشرة بأدوات بسيطة بل وتحويلها واللعب بألوانها للتناسب مع شكلك وتبرز أنوثتك وجمالك كما أردتِ.



وتجيدين إتقان وضع المكياج إذا كان لديكِ مساحة من الوقت، لكن أحيانًا تظهر مناسبات مفاجئة، إما أن تعتذرين عن الذهاب لها أو تحتاجين إلى النصائح التالية التي قدمتها خبيرة التجميل منى إسماعيل، مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة" عن كيفية تحويل المكياج النهاري إلى مكياج سواريه دون الحاجة لإزالته.







ولأن جمال العيون من أبرز وأهم الأشياء عند عمل المكياج السواريه، حيث تبرز العينان جمال ورقة وأناقة الفتاة، اعتمدت خبيرة التجميل منى إسماعيل في تحويل المكياج النهاري إلى سواريه على الجليتر الغني فوق العيون مع بعض الإضافات الأخرى.



طريقة تحويل المكياج النهاري إلى مكياج سواريه:-

-تأكدي من وضع الفاونديشن والبلاشر على بشرتك قبل القيام بأي من الخطوات التالية

-استعملي مثبت لآيشادو جليتر فوق العيون

-اختاري لون آيشادو العيون الذي يتناسب مع ملابسك وضعيه فوق عينيكِ بعد وضع المثبت

-ضعي من نفس لون الآيشادو عند كسرة الجفن العلوي للعين

-استبدلي ملمع الشفاه اللامع بآخر ماط من نفس درجة الآيشادو

-استعملي الآيلاينر السائل وضعيه من آخر خط الرموش

-إذا لم يتوفر أمامك كونتور، استبدليه بلون بلاشر غامق

-ولا تنسي وضع الهايلايتر، ولكن استعملي مثبت المكياج على الفرشاة قبل وضعه واستعماله

-تركيب الرموش أهم خطوة للحصول على مكياج سواريه بأفضل صورة، فلا تنسي وضعها.