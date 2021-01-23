مش اللجنة الثلاثية.. أحمد شوبير يفجر معلومات لأول مرة عن تخفيف عقوبة الشناوي

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي قرار تخفيض العقوية علي حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي.





وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «أنا مش هقف مع ده ولا مع ده».





وتابع: «مفيش لجنة ثلاثة اتخذت القرار إحنا عندنا لجنة أحادية، والاتنين الموجودين مع المهندس أحمد مجاهد مالهوش علاقة بهذا الأمر».



