مش اللجنة الثلاثية.. أحمد شوبير يفجر معلومات لأول مرة عن تخفيف عقوبة الشناوي

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي قرار تخفيض العقوية علي حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي.
وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «أنا مش هقف مع ده ولا مع ده».
وتابع: «مفيش لجنة ثلاثة اتخذت القرار إحنا عندنا لجنة أحادية، والاتنين الموجودين مع المهندس أحمد مجاهد مالهوش علاقة بهذا الأمر».
وأشار: «اللجنة المختصة بمثل هذه القرارات لم تجتمع لاتخاذ القرار.. والذي اتخذ القرار هو المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الأحادية لاتحاد كرة القدم المصري.. إحنا معندناش لجنة إحنا عندنا شخص واحد فقط يدير كل شيء داخل اتحاد كرة القدم في مصر مش اللجنة الثلاثية اللي خدت القرار دي لجنة أحادية.. أحمد مجاهد هو اللي خد القرار لوحده».