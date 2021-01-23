أحمد ياسر المحمدي: شيكابالا سبب تشجيعي للزمالك.. وتمنيت عدم مواجهة الأهلي في كأس العالم

قال أحمد ياسر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري والشقيق الأصغر لحسين ياسر لاعب الأهلي والزمالك السابق، بأنه يشجع القلعة البيضاء منذ الصغر بسبب حبه لمحمود عبدالرازق شيكابالا، كما أنه لم يكن يتمنى مواجهة الأهلي ليكون لدى كل فريق فرصة في التقدم أكثر بالبطولة.





وأضاف المحمدي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "كنت أتمنى ألا نلتقي معًا في هذه المرحلة من البطولة حتى يكون لدى كل منا الفرصة من أجل التأهل للنهائي إذا مضى في طريق مختلف لكن أتمنى أن تكون المباراة تليق بالكرة العربية."





وتابع: "أفضل لاعبين في الأهلي هم ديانج لاعب الوسط، والسولية، وأفشة، ومعلول وللآسف لن يتواجد وليد سليمان مع الأهلي في البطولة، والأهلي لن يتأثر بأي لاعب يغيب عن الفريق."





وأردف المحمدي "المباراة ستكون صعبة على الفريقين خاصة أن كل فريق يمتلك عناصر قوية، المباراة لن تكون سهلة على أي فريق، وأتمنى أن نتأهل ونكون بصورة تليق بنا."





وأكد أن البطولة ستشهد حضور جماهيري، قائلًا: "الملعب سيشهد حضور جماهيري تقريبًا 30 أو 35% من السعة الخاصة بالاستاد، وأكيد اللعب بحضور جماهيري مختلف تمامًا عن اللعب في غيابه."





أما عن جماهيرية الأهلي، فقال اللاعب :"رابطة جماهير الأهلي ليست كبير في قطر فقط، لكن كبيرة في كل مكان."



