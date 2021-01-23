أهم الأخبار.. انفجار سيارة محملة بأسطوانات غاز.. نجل شقيق عبدالحليم حافظ يكشف حقيقة عدم تحلل جثته بعد 31 عاما

نشر موقع صدى البلد عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية من ابرزها :





الصحة: تسجيل 748 حالة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 52

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125603 حالة حتى اليوم.

والدتي اسمها شمعة.. تصريحات جريئة لـ ريهام عبد الغفور لأول مرة

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عدد من الأسرار لأول مرة خلال لقاء تلفزيوني على شاشة ON، وقالت : "أقرب حد ليا في الوسط الفني حنان مطاوع، وروحنا مع بعض قبل كده في مهرجان كان وشوفت براد بيت ومعاه أنجلينا جولى، وكانت حامل وهو ماشى وراها بالشمسية".

بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. عمرو دياب يحتفل بصحبة أبنائه في دبي

ظهر الهضبة عمرو دياب، مع أبنائه من زوجته الثانية زينة عاشور «عبدالله وكنزي» على مسرح حفلته في العاصمة الإماراتية دبي، في أول ظهور للثنائي مع والدهم على المسرح.

انفجار سيارة محملة باسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، انقلاب سيارة محملة باسطوانات الغاز ما أدى إلى انفجارها.

سيف زاهر: موسيماني أعطى دشا ساخنا للاعبي الأهلي وطلب إعادة أحمد عبدالقادر من سموحة

قال الإعلامي سيف زاهر، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طالب إدارة ناديه استعادة لاعبه المعار لسموحة أحمد حمدي عبدالقادر، والذي يشغل مركز صانع الألعاب.

نصائح عبد الوهاب لـ لبلبة: قولى لأ لهذه الأعمال ولا تشاركي في تلك الحفلات.. فيديو

أكدت الفنانة الكبيرة لبلبة أن الفنان العظيم محمد عبد الوهاب تعاملت مع أولاده وكنت سعيدة لأننى سأتواجد في منزل موسيقار الأجيال وهو ما سبب سعادة لي .

عم بتحاربوا الموت لتبقي الحياة.. نانسي عجرم توجه رسالة دعم مؤثرة للجيش الأبيض

وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة دعم مؤثرة لفريق الجيش الابيض اعترافا بدورهم في ازمة كرونا .

31 يناير.. تسليم 820 شقة لحاجزيها بمطار إمبابة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: بأنه سيبدأ يوم الأحد الموافق 31 يناير الجارى، تسليم 820 وحدة سكنية (41 عمارة) تم طرحها بالمرحلة الأولى بمنطقة أرض مطار إمبابة، للفائزين بها، حيث يتم التسليم يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ولمدة 12 أسبوعًا.





مفاجآت صادمة.. نجل شقيق عبدالحليم حافظ يكشف حقيقة عدم تحلل جثته بعد 31 عاما

كشف محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، حقيقة إيجاد جثمان العندليب كما هو بدون تحلل.

وزير الرياضة ينقل تهنئة رئيس الوزراء إلى منتخب اليد عقب الفوز على بيلاروسيا

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا بلاعبي منتخب مصر لكرة اليد والجهاز الفني عقب الفوز على منتخب بيلاروسيا في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر.

بعشق صوتك وإحساسك..هاني شاكر يترجى تامر حسني لـ غناء نسيانك صعب أكيد.. فيديو

نشر الفنان تامر حسني فيديو جديد برفقة النجم هاني شاكر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام