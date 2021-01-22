ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. عمرو دياب يحتفل بصحبة أبنائه في دبي

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:27 م
عمرو دياب - دينا
عمرو دياب - دينا الشربيني
Advertisements
سعيد فراج
ظهر الهضبة عمرو دياب، مع أبنائه من زوجته الثانية زينة عاشور «عبدالله وكنزي» على مسرح حفلته في العاصمة الإماراتية دبي، في أول ظهور للثنائي مع والدهم على المسرح. 

وجاء ظهور أبناء عمرو دياب عبدالله وكنزي» تزامنًا مع انفصال الهضبة عن الفنانة دينا الشربيني، الذي تم قبل أشهر قليلة، ليفاجئ جمهوره بهذا الفيديو، الذي قام باحتضان أبناؤه في الحفل. 

من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب، على انتهاء علاقته نهائيا بزوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.

ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني".

وكانت شائعات ترددت مؤخرا تتحدث عن صلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعد تدخل عدد من الإعلاميين والفنانين المقربين منهما، بينهم نجم شهير، وهو ما نفاه لنا مصدر مقرب من الهضبة، مؤكدا عدم عودة عمرو دياب لـ دينا الشربيني، وعدم وجود أي صلح بينهما حاليا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد انفصالها عن الهضبة.. كيف حاولت دينا الشربيني إظهار التماسك والقوة

بعد انفصاله عن دينا الشربيني.. كيف تحسنت علاقة عمرو دياب بأبنائه

فتاة فائقة الجمال.. هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة ..صور

حكاية الهضبة مع كارولينا .. حب جديد أم صدفة

أخبار عمرو دياب.. حقيقة ارتباط الهضبة بفتاة جديدة .. وتحسن علاقته بأبنائه بعد الانفصال عن دينا الشربيني

بعد الانفصال عن الهضبة...دينا الشربيني تستمتع بقضاء وقتها مع عمرو يوسف| شاهد

ترشيحاتنا

بقميص قصير.. مي عمر بإطلالة جريئة على إنستجرام.. شاهد

نجل عضو الجهاز الطبي بفريق الإسماعيلي يتعرض لـ حادث أليم

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

انفجار سيارة محملة باسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

بيان عاجل من الإمارات بشأن صفقة مقاتلات F-35 الأمريكية

فيديو جراف .. سر عدم تحلل جثة عبد الحليم حافظ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

‎سعر ومواصفات ‎سيارة Safari الهندي المنافس القوى لـ Land Rover .. صور

بعد تلقيها تعليقات مزعجة بسبب وزنها.. جراحة شفط دهون تنهي حياة أم لـ3 أطفال

يصيبك بأمراض القلب.. 3 أضرار لتناول البيض بهذه الكمية