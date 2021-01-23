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رياضة

رسميا.. سموحة يشكو حكام مباراة بيراميدز للجنة الثلاثية.. ويهدد بالتصعيد للفيفا

السبت 23/يناير/2021 - 08:40 ص
فرج عامر
فرج عامر
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إسراء أشرف
أرسل نادي سموحة، شكوى رسمية ضد حكام مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز لدى اتحاد الكرة، وذلك بسبب الكرة التي مسكها شريف إكرامي من داخل المرمى بعدما عبرت الخط.

وتعادل سموحة مع بيراميدز 1 - 1 أمس، الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 9 للدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "سموحة يتقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الثلاثية يطالب فيها بالتحقيق في وقائع مباراته مع بيراميدز".

وأضاف "عامر"، "ويطالب سموحة بشطب حامل الراية باعتباره المسئول الأول عن عدم احتساب الهدف الذي دخل مرمى شريف إكرامي وإيقاف الحكم والتحقيق مع حكام الفار".

وتابع "واحتساب سموحة فائزا في هذه المباراة أو إعادتها في نفس الملعب، وهدد سموحة بالتصعيد للفيفا في حالة التردد في ذلك من جانب اتحاد كرة القدم المصري".

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