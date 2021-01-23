بعد وقائع تحرش.. الأمير هاري وزوجته ميجان يهجران هذه المواقع

اشتكى الأمير هاري من المضايقات التي تعرض لها هو وزوجته ميجان ماركل على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفها بالقاسية وغير الإنسانية.





فقد أدعى الأمير هاري أنه وميجان تلقيا " كل أنواع التحرش على وسائل التواصل الاجتماعي عندما تزوجا ودعا إلى إصلاحات لمنع حدوث ذلك للآخرين"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وبحسب ما ورد تراجع الزوجان عن استخدام منصات مثل Facebook و Twitter بسبب كمية الانتهاكات المهينة التي يتعرضون لها.





لكن الدوق أنكر هذه التقارير الآن، حيث قال إن زوجته "ليس لديها وسائل التواصل الاجتماعي لتستقيل"، وقال: `` استيقظنا ذات صباح قبل أسبوعين لنسمع أن إحدى الصحف قالت إننا نتخلى عن وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وكان هذا خبرًا بالنسبة لنا صادم، لأنه ليس لدينا وسائل التواصل الاجتماعي للإقلاع عنها، ولم نفعل ذلك خلال الأشهر العشرة الماضية"





وأضاف: "سنعيد زيارة وسائل التواصل الاجتماعي عندما يكون ذلك مناسبًا لنا، ربما عندما نرى المزيد من الالتزامات ذات المغزى للتغيير أو الإصلاح، لكننا في الوقت الحالي بذلنا الكثير من طاقتنا في التعلم عن هذا الفضاء وكيف يمكننا المساعدة".



