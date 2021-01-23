شريف سلامة ينضم لفريق شقة 6

انضم الفنان شريف سلامة لمسلسل "شقة 6" وهو من بطولة الفنانة روبي ومن المقرر أن يعرض رمضان المقبل.





مسلسل "شقة "6، تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضى ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، وإنتاج أيمن يوسف، وبطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، وحمزة العيلي.



