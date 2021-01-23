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رياضة

ريال مدريد يسعى لاستعادة توازنه أمام ألافيس بالدوري الإسباني.. الليلة

السبت 23/يناير/2021 - 09:35 ص
ريال مدريد - ألافيس
ريال مدريد - ألافيس
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إسراء أشرف
يحل فريق ريال مدريد، ضيفا على ديبورتيفو ألافيس، اليوم، السبت، في إطار الجولة 20 من عمر الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 44 نقطة.

ويسعى ريال مدريد لاستعادة توازنه، بعد تعادله في الجولة الماضية مع أوساسونا 0-0، ثم الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بلباو، وعقب الخسارة أمام ألكويانو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

ويغيب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، عن المباراة، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل المنزلي.

وشهدت قائمة ريال مدريد استمرار غياب الثنائي سيرجيو راموس وداني كارفاخال، حيث يواصلان التعافي من الإصابة، بينما عاد لوكا مودريتش.
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