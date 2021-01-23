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أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر تأجيل محاكمة ترامب لمدة أسبوعين

السبت 23/يناير/2021 - 10:07 ص
ترامب
ترامب
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ا ش ا
أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشوك شومر، تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برلمانيا لمدة أسبوعين، حيث يواجه تهمة "التحريض على التمرد".

وفيما لا يزال مجلس النواب يعتزم تسليم مادة المساءلة مساء الاثنين المقبل، على أن يؤدي في اليوم التالي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين من أجل المحاكمة.. قال شومر "إن الإجراءات ستتوقف في المجلس بعد ذلك حتى الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير المقبل لإعطاء الادعاء والدفاع وقتا لصياغة المذكرات القانونية المكتوبة وتبادلها، بحسب ما نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم السبت.

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ الليلة الماضية.. أضاف زعيم الأغلبية الديمقراطية "خلال تلك الفترة، سيواصل مجلس الشيوخ القيام بأعمال أخرى لصالح الشعب الأمريكي، مثل ترشيحات الحكومة ومشروع قانون إعانات كوفيد-19، والذي سيوفر إعانات لملايين الأمريكيين الذين يعانون أثناء هذا الوباء".

ويمثل هذا التأجيل حلا وسطا توصل إليه زعيما الحزبين في مجلس الشيوخ، حيث كان زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل، قد اقترح في البداية التأجيل حتى 15 فبراير المقبل، مشيرا إلى حاجة فريق ترامب القانوني، الذي تم تعيينه، للاستعداد لتقديم دفاع كامل، وفقا للصحيفة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يؤيد التأجيل بينما يعمل مجلس الشيوخ على التصديق على أعضاء إدارته والبدء في النظر في مشروع قانون آخر لإعانات فيروس كورونا، وهو أولويته القصوى.

ولفتت الصحيفة إلى أن محاكمة ترامب، وهي الثانية خلال ما يزيد قليلا على عام، تضع عددا من الأسئلة الجديدة أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إذ لم يسبق أن جرت محاكمة أي رئيس مرتين ولا محاكمة رئيس سابق.

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