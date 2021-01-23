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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز

السبت 23/يناير/2021 - 11:09 ص
الزمالك
الزمالك
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عبدالله هشام
يحل فريق الزمالك، ضيفا على نظيره أسوان، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي 

الوسط: طارق حامد - أمام عاشور - بن شرقي - أحمد سيد زيزو - أوباما

الهجوم: مصطفى محمد

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "بترو سبورت"، وتُنقل على أون تايم سبورتس 1، بتعليق حاتم بطيشة.

ويدخل الزمالك المباراة وهو متصدر الدوري برصيد 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز السادس على التوالي لتعزيز الصدارة.

كما ستكون مباراة أسوان ثأرية بالنسبة له، بعدما ألحق به هزيمة مريرة في الموسم الماضي بنتيجة 1-0.
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