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أخبار العالم

مفاجأة.. شركة بريطانية متورطة في تفجيرات مرفأ بيروت

السبت 23/يناير/2021 - 11:23 ص
تفجيرات مرفأ بيروت
تفجيرات مرفأ بيروت
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محمود نوفل
كشف موقع "لبنان 24" عن الاشتباه في تورط شركة مسجلة في بريطانيا بتفجيرات مرفأ بيروت المدمر الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي. 

وأشار الموقع اللبناني الي نائبان بريطانيان، قد وجها ، إلى إجراء تحقيق بشأن تلك الشركة. 

والمح الموقع الي ان شركة، سافارو ليميتد، مسجلة في عنوان بلندن، وهي ملزمة مثل جميع الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم Companies House.

وأشار الموقع اللبناني إلى المرأة المدرجة على أنها مالكة سافارو والمديرة الوحيدة في كومبانيز هاوس مارينا سايلو
كانت تعمل كوكيل نيابة عن مالك آخر مستفيد لم تكشف عن هويته بحسب رسالتها الي رويترز.

وأضافت في رسالتها أن "الشخص الذي كان ولا يزال دائما المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوما هو نفس الشخص  وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه". ولم تذكر سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته.

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