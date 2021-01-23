بعد فوزه على بيلا روسيا.. فرج عامر: أداء منتخب مصر لليد يبعث رسالة طمأنينة للجماهير

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بالتهنئة للمنتخب المصري لكرة اليد بعد فوزه المستحق على منتخب بيلاروسيا بنتيجة 35-26 في ثاني جولات الدور الرئيسي ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.









وأشاد "عامر" بالأداء الفنى والمهارى والمشرف لنجوم المنتخب الوطني طوال فترات المباراة أمام منتخب بيلاروسيا، مشيرا إلى أن هذا الأداء رفيع المستوى يبعث رسالة طمأنينة للجماهير المصرية، مناشدًا جميع اللاعبين والجهاز الفني التركيز خلال الفترة المقبلة لتحقيق حلم البطولة ليضاف هذا الإنجاز العالمى الكبير إلى سجلات إنجازات المنتخبات الوطنية في جميع البطولات.







