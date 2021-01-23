بعد فوزه على بيلا روسيا.. فرج عامر: أداء منتخب مصر لليد يبعث رسالة طمأنينة للجماهير

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بالتهنئة للمنتخب المصري لكرة اليد بعد فوزه المستحق على منتخب بيلاروسيا بنتيجة 35-26 في ثاني جولات الدور الرئيسي ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.
وأشاد "عامر" بالأداء الفنى والمهارى والمشرف لنجوم المنتخب الوطني طوال فترات المباراة أمام منتخب بيلاروسيا، مشيرا إلى أن هذا الأداء رفيع المستوى يبعث رسالة طمأنينة للجماهير المصرية، مناشدًا جميع اللاعبين والجهاز الفني التركيز خلال الفترة المقبلة لتحقيق حلم البطولة ليضاف هذا الإنجاز العالمى الكبير إلى سجلات إنجازات المنتخبات الوطنية في جميع البطولات.
وانتهت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي للنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، وأسفرت مبارياتها عن فوز مصر على بيلاروسيا وتعادل سلوفينيا والسويد، وفوز الاتحاد الروسي لكرة اليد على مقدونيا.
ويحتاج منتخب الفراعنة إلى الفوز أو التعادل في مباراته القادمة مع سلوفينيا من أجل التأهل إلى دور الثمانية.
بينما تضعف الخسارة بمنتخب مصر إلى خارج البطولة وتحرمه من التأهل لربع النهائي ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.
وإليكم الموقف الحالي للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لمونديال اليد:
مصر 6 نقاط والسويد 6 نقاط، لكن فارق الاهداف لصالح الفراعنة، والاتحاد الروسي 5 نقاط، وسلوفينيا 5 نقاط، بينما بيلاروسيا نقطتين ومقدونيا دون أي نقاط.
وفي حالة تساوي السويد ومصر في عدد النقاط بعد الجولة الأخيرة، كما هو الحال بعد مباريات الجولة الثانية، تكون الأفضلية للمنتخب السويدي بفضل تفوقه في مباراة الدور التمهيدي بالبطولة.