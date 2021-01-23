ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مياه أسيوط: استجابة سريعة لقاطني 140 عمارة بالمدينة الصناعية.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 11:58 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن التغلب علي مشكلة ضعف المياه بمساكن المدينة الصناعية التابعة لقرية منقباد في فترة السدة الشتوية نظرا لانخفاض منسوب المياه بترعة الإبراهيمية.

وأوضح أن الشركة قامت بغمر طلمبة غاطسة أسفل مأخذ منقباد المرشحة بترعة الإبراهيمية على عمق 8  متر  تحت سطح الأرض بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية، نظرا لانخفاض منسوب المياه في ترعة الإبراهيمية وانحصارها خلال شهر يناير من كل عام، وبهذا العمق  تتمكن المحطة المرشحة من سحب المياه.

وأشار إلى تشغيل محطة منقباد بطاقة إنتاجية تصل إلى 65 ل / ث، بالإضافة إلى تشغيل محطة البورة الارتوازي والتي تضم عدد(2) بئر والمحطة الأرتوازى بالمدينة الصناعية والتي تضم أيضا عدد(2) بئر لتخفيف آثار السدة الشتوية خلال تلك الفترة ووفرت المياه لجميع المناطق المتطرفة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مسئولي الشبكات ومسئولي الطوارئ ومسئولي المعمل المركزي بالشركة لمتابعة الموقف على الطبيعة والاطمئنان على جودة المياه.
مياه أسيوط: استجابة سريعة لقاطني 140 عمارة بالمدينة الصناعية.. صور
مياه أسيوط: استجابة سريعة لقاطني 140 عمارة بالمدينة الصناعية.. صور
مياه أسيوط: استجابة سريعة لقاطني 140 عمارة بالمدينة الصناعية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالإنفوجراف.. شركة "مياه أسيوط" تستعرض إنجازاتها خلال عام 2020

مياه المنيا: 985 مليون جنيه خدمات مياه وصرف صحي بأبوقرقاص في 2020

بتكلفة 300 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتفقد المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه الشرب بأبو حمص

بتكلفة 6 ملايين جنيه .. محافظ البحيرة يفتتح المرحلة الثانية بمستشفى الأطفال التخصصى بدمسنا

فرق غواصة و"فوم" لإبعاد بقعة زيت عن مأخذ مياه محطة الفيوم..صور

توقف خط مياه الشرب الواصل لـ مطروح 7 أيام.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرجاء المغربي يحسم موقفه من ضم حميد أحداد

الدعاء باسم الله الأعظم للرزق في الصباح .. أوسع أبواب الخير ويغفل عنه الكثيرون

بعد عرض "سر التاسعة".. هاشتاج النادى الأهلي يتصدر تويتر

من ابن النادي لـ طموح بيراميدز.. رمضان صبحي يحتفل بعيد ميلاده الـ 24

خلال اجتماعه اليوم.. 3 مقترحات لإجراء الامتحانات على طاولة الأعلى للجامعات

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 23 يناير 2021.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور