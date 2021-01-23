كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

تصدرت الفنانة ميريهان حسين ، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر".





علقت الفنانة ميريهان حسين ، على إطلاق لقب "كيم كاردشيان الغلابة" عليها، قائلة: "بيبسطني طبعا وبكون فخورة إنى شبهها بس أنا طبيعي".





تعتبر ميريهان حسين من النجمات اللاتي تتمتع بذوق راق وأنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك، تميل إلى اختيار الفساتين المتنوعة وغير التقليدية والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.





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تفضل ميريهان حسين اختيار الفساتين اللافتة والتي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي، كما تتسم فساتينها بأنها ذات موديلات متنوعة ومصنوعة من الأقمشة الراقية والفخمة التي تزيد من جاذبيتها.





تحرص ميريهان حسين على قطع المجوهرات والإكسسوارات التي تمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلى ذلك تعتمد علىى تسريحات الشعر المتنوعة والبسيطة، واختيار صيحات المكياج التي تكشف عن جمالها.





إليكم الصور..



