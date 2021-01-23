مرتزقة أردوغان بلا رواتب.. تقارير ترصد هروب بعضهم إلى أوروبا عبر ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار عمليات التبديل للمرتزقة الموالين للنظام التركي، عبر عودة دفعات من المقاتلين من ليبيا إلى سوريا، مقابل ذهاب دفعات أخرى من سوريا إلى ليبيا، حيث تتكون المجموعة العائدة من 100 إلى 250 مرتزقا، حيث تتوجه أعداد مماثلة إلى ليبيا.











وبحسب المرصد السوري، فإن عودة المرتزقة من ليبيا لهم شروط كوضع صحي وأمني.









وأشار المرصد إلى أن قسما من المرتزقة يقوم بالفرار من المقرات والمعسكرات إلى الداخل الليبي، ومنهم من يحاول إلى الآن الوصول إلى أوروبا عبر بوابة إيطاليا، وذلك بسبب عدم السماح لهم بالعودة إلى سوريا وعدم إعطائهم رواتبهم الشهرية، في ظل الاقتطاع المستمر منها حين تسليمهم إياها.











وقالت مصادر المرصد السوري إن عملية تسليم الرواتب تكون حصرًا بعد انتهاء العقود والعودة إلى سوريا، وتتكفل الحكومة التركية بمصاريف الطعام والطبابة العسكرية للإرهابيين الموالين لها هناك، بينما ما تبقى يكون على نفقة المرتزقة.











وكان المرصد السوري في 17 من الشهر الجاري، قد ذكر أن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، عادت إلى الأراضي السورية، وبذلك تكون ثاني عودة للمقاتلين من ليبيا خلال أيام، وذلك بعد توقف عودة المقاتلين لشهرين وتحديدًا منذ منتصف شهر نوفمبر من العام 2020.



