إضافة 10 ملايين متر.. رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن قطاع مياه الشرب

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن قطاعى المياه والصرف الصحى كانا يعانيان من مشاكل كثيرة ولكن الدولة المصرية استطاعت خلال الـ 4 سنوات الماضية أن ترفع الطاقة الخاصة لمياه الشرب من 20 مليون متر يوميا إلى 30 مليون متر بإضافة 10.7 مليون متر مكعب.









وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه فيما يخص قطاع الصرف الصحى تم الوصول لنسبة عامة فى التغطية 65% و96 للمدن وبنهاية هذا العام من المتوقع أن يصل إلى 100%.











وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل فى محورين هامين فى قطاعين السكك الحديدية أولهما تطور القائم لحوالى 9570 لشبكات السكك الحديدية بنظم الإشارات، والميكنة، وإضافة أسطول جديد من الجرارات بأكثر من 220 مليار جنيه لتطوير هذا القطاع.









وأوضح أنه خلال هذين العامين مع اكتمال جميع هذه العمليات ستكون منظومة الطرق أكثر كفاءة وتطورا مع تطوير المزلقانات، واستيراد جرارات وتحديث وسائل النقل.









ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.









ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.