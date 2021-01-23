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محافظات

محافظ سوهاج يهنئ الرئيس "السيسي" بالذكرى الـ 69 لأعياد الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 12:34 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، وجاء فيها " بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي محافظة سوهاج، أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني القلبية، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، متمنيًا لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار ".

 
كما بعث المحافظ ببرقيات التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، هنأهم خلالها بأعياد الشرطة .
 
وأكد المحافظ أن رجال الشرطة لهم عظيم التقدير على التضحيات المبذولة في سبيل حفظ الأمن واستقرار الوطن، مشيرًا إلى دعم الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدا خلف القيادة السياسية، ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.
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