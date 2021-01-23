محافظ سوهاج يهنئ الرئيس "السيسي" بالذكرى الـ 69 لأعياد الشرطة

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، وجاء فيها " بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي محافظة سوهاج، أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني القلبية، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، متمنيًا لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار ".





كما بعث المحافظ ببرقيات التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، هنأهم خلالها بأعياد الشرطة .