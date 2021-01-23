السيطرة على حريق بسيارة أعلى طريق مسطرد - أبو زعبل بالخانكة

تمكنت الحماية المدنية بالقليوية من السيطرة على حريق نشب في سيارة على طريق مسطرد - أبو زعبل بالخانكة.









وأخليت السيارة من الطريق وأعيدت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق أعلى طريق مسطرد - أبو زعبل بالخانكة.









وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الحريق نشب في سيارة في أثناء سيرها على الطريق وأخمد ورفعت السيارة المتضررة وأعيدت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.









من ناحية أخرى، تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية وبداخله كميات كبيرة من السكر المجهول المصدر.











وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.









تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بقيام حملة تموينية بضبط 4,2 طن "سكر" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهول المصدر وبها نقص فى أوزان العبوات بمقدار من 200 إلى 250 جراما فى الباكتة زنة 10 كيلوجرامات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.









وكانت مباحث القليوبية تمكنت من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية بالخصوص والعبور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.









كان مدير أمن القليوبية تلقى بلاغا بقيام مجموعة من العاطلين بالاتجار بالمخدرات بالخصوص والعبور وبيعه للمتعاطين، فكلف اللواء حاتم الحديد، مدير مباحث القليوبية، بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهم.











تم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والذي تمكن من القبض على المتهمين وهم "ع. ص. م"، 21 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 360 جراما، ومبلغ مالي 230 جنيها، وهاتف محمول وسلاح أبيض، ومطواة، و"ه. م. ي"، 34 سنة، عاطل، مقيم الخصوص وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 300 جرام، ومبلغ 300 جنيه، ،وهاتف محمول، و"م. ر. خ"، 23 سنة، عاطل، و"م. ص. ا" 23 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من الإستروكس المخدر تزن 350 جراما، ومبلغ مالي 75 جنيها وهاتف محمول، و"ي. ج. ع"، 22 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن 500 جرام ومبلغ 100 جنيه وهاتف محمول.