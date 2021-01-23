ضبط 4200 كليو سكر مجهول المصدر داخل مصنع بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية وبداخله كميات كبيرة من السكر المجهول المصدر. وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية اخطارا بقيام حملة تموينية بضبط 4,2 طن "سكر" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهول المصدر وبها نقص فى أوزان العبوات بمقدار من 200 إلى 250 جراما فى الباكتة زنة 10 كيلوجرامات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.





وكانت مباحث القليوبية قد تمكنت من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية بالخصوص والعبور تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





كان مدير أمن القليوبية قد تلقى بلاغا بقيام مجموعة من العاطلين بالاتجار بالمخدرات بالخصوص والعبور وبيعه على المتعاطين فكلف اللواء حاتم الحديد مدير مباحث القليوبية، بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهم.





تم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والذي تمكن من القبض على المتهمين وهم "ع. ص. م" 21 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 360 جراما، ومبلغ مالي 230 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة و"ه. م. ي" 34 سنة عاطل ومقيم الخصوص وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 300 جرام، ومبلغ 300 جنيه وهاتف محمول، و"م. ر. خ" 23 سنة، عاطل، و"م. ص. ا" 23 عاطل سنة وبحوزتهما كمية من الإستروكس المخدر تزن 350 جراما، ومبلغ مالي 75 جنيها وهاتف محمول، و"ي. ج. ع" 22 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن 500 جرام ومبلغ 100 جنيه وهاتف محمول.



