ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى حملة بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية بالخصوص والعبور تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى بلاغا بقيام مجموعة من العاطلين بالاتجار بالمخدرات بالخصوص والعبور وبيعةعلى المتعاطين فكلف اللواء حاتم الحديد مدير مباحث القليوبية، بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهم.





تم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والذي تمكن من القبض على المتهمين وهم "ع. ص. م" 21 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 360 جرام، ومبلغ مالي 230 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة و"ه. م. ي" 34 سنة عاطل ومقيم الخصوص وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 300 جرام، ومبلغ 300 جنيه وهاتف محمول، و"م. ر. خ" 23 سنة، عاطل، و"م. ص. ا" 23 عاطل سنة وبحوزتهما كمية من الإستروكس المخدر تزن 350 جرام، ومبلغ مالي 75 جنيه وهاتف محمول، و"ي. ج. ع" 22 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن 500 جرام ومبلغ 100 جنيه وهاتف محمول.





وكانت أجهزة أمن القليوبية قد تمكنت فى وقت سابق من ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية شملت عدد مدن ومراكز المحافظة وتحررت المحاضر اللازمة للمتهمين وأحيلوا للنيابات المختصة فتولت التحقيق.





وبإعداد حملة مكبرة استهدفت أوكار المتهمين تمكن فريق البحث الجنائي من ضبط كل من "ع م ا" 18 عاما عاطل ومقيم بلتان التابعة لمركز طوخ والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 25352 سنة 2020م جنح مركز طوخ مخدرات ، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 400 جرام ومبلغ مالي 195 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة.





كما تم ضبط " م ر ع" 28 عاما عاطل ومقيم الشدية قسم أول بنها وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جراما ومبلغ 220 جنيه وهاتف محمول، و"ف ج ع" من مدينة قها وبحوزته كمية من الهيروين تزن 350 جرام، ومبلغ مالي 95 جنيه وهاتف محمول، و"ع م ع" 28 عام عاطل، ومقيم كفر تصفا التابعة لمركز كفر شكر، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 400 جرام ومبلغ مالي 180 جنيه وهاتف محمول.