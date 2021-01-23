الأولى إفريقيا.. وزير الزراعة: مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية.. شاهد

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، حجم انجازات الدولة المصرية ، بمشروعات الإنتاج السمكي ، مشيرا إلى أن مصر وصلت لـ 85% من نسبة الاكتفاء الذاتي .





وأضاف السيد القصير ، خلال افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى ، بشرق مدينة بورسعيد، أن مشروعات تطوير الاستزراع السمكي، تمحورت حول تطوير البحيرات ، مستعرضا بع تلك البحيرات ، ومنها بحيرة المنزلة ، والبرلس .





وأشار إلى أن الدولة تسير في خطاها لمنع الصيد الجائر، والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي التكاملي ، والاعتماد على مياه الآبار .





وتابع أن مصر تبوأت المركز الأول إفريقيا ، في الاستزراع السمكي ، والثالث عالميا في انتاج اسماك البلطي .