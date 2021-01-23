ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. لحظة افتتاح الرئيس السيسي للمجمع الحيواني الخامس بـ النوبارية

السبت 23/يناير/2021 - 02:17 م
المجمع الحيواني الخامس
المجمع الحيواني الخامس بالنوبارية
Advertisements
نورهان رأفت
شهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا، افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني الخامس بـ " النوبرية" ، ضمن مجموعة كبيرة من مشروعات الثروة الحيوانية ، التي يفتتحها الرئيس السيسي ، اليوم .

وقال الرئيس: "كل الناس ومنهم التنفيذيين داخل المحافظة وكل قادة الجيوش والمناطق والشعب الهندسية.. مسئولة معانا عن مشروع تطوير القرى".

وأضاف الرئيس: "إحنا ما بنبعش الوهم للناس، وبالنسبة لقطاع السكة الحديد، لدينا فيه أزمة لكن نعمل على رفع كفاءة السكة والمحطات ثم المعدات والجرارات وكان كلامي مع كامل الوزير إنه لن يكون هناك قطار قديم على السكة لكن كورونا منعت ذلك ، وفي ديسمبر ٢١ لن يكون هناك عربة قطار قديمة على الطريق وهدفنا إن قطاع السكة الحديد يكتمل في نهاية العام".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حاسبونا على كده.. الرئيس السيسى يزف بشرى بشأن تطوير قطاع السكك الحديدية

ما بنبعش الوهم للناس.. السيسي: في ديسمبر 2021 لن يكون هناك عربة قطار أو جرار قديم على السكة الحديد

الرئيس السيسي: بنهاية 2021 لن نجد على خطوط السكة الحديد عربة قديمة

السيسي لـ المصريين: غير مقبول الإضرار بمشروعات الدولة بعد الانتهاء منها

ربنا قدرنا.. السيسي: كان عندنا مشاكل في كل قطاع في مصر ومحدش كان يقدر ينهيها

السيسي: "ربنا يسهلنا كل الأمور ويجعلنا ممن لا يسلط علينا جنوده"

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي للمصانع: انتجوا اللي الدولة محتاجاه

غير الكمامة.. هاني الناظر يكشف عن نصيحة جديدة لمنع انتشار كورونا

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

الأهلي يصرف 60 مليون جنيه للاعبيه قبل مونديال قطر

خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. تأكيد على موعد الامتحانات رغم تعدد المقترحات.. وبحث آليات منهج الزيادة السكانية

خلال اجتماعه اليوم.. 3 مقترحات لإجراء الامتحانات على طاولة الأعلى للجامعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة