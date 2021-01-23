شاهد.. لحظة افتتاح الرئيس السيسي للمجمع الحيواني الخامس بـ النوبارية

شهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا، افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني الخامس بـ " النوبرية" ، ضمن مجموعة كبيرة من مشروعات الثروة الحيوانية ، التي يفتتحها الرئيس السيسي ، اليوم .





وقال الرئيس: "كل الناس ومنهم التنفيذيين داخل المحافظة وكل قادة الجيوش والمناطق والشعب الهندسية.. مسئولة معانا عن مشروع تطوير القرى".





وأضاف الرئيس: "إحنا ما بنبعش الوهم للناس، وبالنسبة لقطاع السكة الحديد، لدينا فيه أزمة لكن نعمل على رفع كفاءة السكة والمحطات ثم المعدات والجرارات وكان كلامي مع كامل الوزير إنه لن يكون هناك قطار قديم على السكة لكن كورونا منعت ذلك ، وفي ديسمبر ٢١ لن يكون هناك عربة قطار قديمة على الطريق وهدفنا إن قطاع السكة الحديد يكتمل في نهاية العام".



