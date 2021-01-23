ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الشرطة الروسية تلقي القبض على 350 شخصا من أنصار نافالني

السبت 23/يناير/2021 - 02:22 م
مظاهرات في موسكو
مظاهرات في موسكو
Advertisements
قسم الخارجي
ألقت الشرطة الروسية، اليوم السبت، القبض على 350 شخصا من أنصار المعارض الروسي نافالني من شوارع العاصمة موسكو. 

وتشهد شوارع العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، تظاهرات واحتجاجات من قبل أنصار المعارض الروسي المحبوس، أليكسي نافالني. 

وقدرت وكالة رويترز للأنباء المشاركين في التظاهرات بـ10 آلاف متظاهر، مؤيدين للمعارض نافالني، الذي دعاهم إلى التظاهر في شوارع موسكو. 

واعتقلت قوات الأمن الروسية عشرات المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن زعيم المعارضة أليكسي نافالني

فيما ذكرت مواقع مراقبة الانترنت، أن خدمات الهاتف المحمول والأنترنت في روسيا تواجه صعوبات بالغة في الوقت الحالي بسبب التشويش من السلطات. 

وبدأت مناوشات ومشاجرات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين نزلوا في شوارع العاصمة موسكو. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد وصوله موسكو.. الشرطة الروسية تعتقل المعارض ألكسي نافالني

أول تعليق من إدارة بايدن على اعتقال نافالني في روسيا

خلاف جديد بين روسيا والولايات المتحدة.. تعرف على السبب

اعتقال نافالني يثير غضب العالم.. هجوم دولي عنيف على روسيا.. وموسكو ترد

اعتقال نافالني .. من هو أشهر خصوم بوتين العائد من ألمانيا؟.. صور

أول تعليق من الرئاسة الروسية على اعتقال نافالني والدعوات الغربية للإفراج عنه

ترشيحاتنا

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال ساعات

رفع مستوى المعيشة.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ المواطنين.. فيديو

قبل الزفاف.. لغة جسد الأميرة ديانا تفضح علاقتها بالأمير تشارلز

وسط إجراءات احترازية مشددة.. اختبارات الفصل الأول على 4 فترات بزراعة عين شمس

الدوري المصري.. أحمد مدبولي وبابل يقودان تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر