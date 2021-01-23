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30 يونيو المقبل.. الرئيس السيسي: علينا الانتهاء من زراعة 100 ألف فدان

السبت 23/يناير/2021 - 02:32 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن زراعة 100 ألف فدان تحتاج للبنية الأساسية للرى ومن المفترض خلال 6 أشهر تشمل ترع ومحطات رفع بحيث أن تصل شبكة الرى لإجمالى هذه الأفدنة الزراعية . 

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بإفتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن إجمالى 100 ألف فدان سيتم استخدام الرى الحديث معهم والمفروض أن  يتم الانتهاء منذ هذه الأمر فى 30 يونيو من العام الجارى معقبأ : المفروض ان 30 يونيو  الجاى نكون خلصناهم وده مجهود مش سهل مع استخدام محطات الرفع ، الترع ، شبكة الرى والكهرباء " .

وأشار إلى أنه فى الوقت السابق كان يتم تسيير الترع وتعطى الأراضى للمواطنين ونلتزم أمامهم بعمل البنية الأساسية  ولكن نظرأ لكونه مجهود كبير لم ينفذ، لافتأ إلى أن التسليم يكون بشكل معين وأن يكون لكبار المستثمرين أن يأخذوا 5 ، أو 10  آلاف فدان حتى لا تفتت الأراضى الزراعية  ..

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال


ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت،  لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

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